Jaguar Land Rover gönüllü işten çıkarma programı başlatıyor

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), geçen yıl yaşanan siber saldırı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin neden olduğu karışıklık sonrası Pazartesi günü gönüllü işten çıkarma programı başlattı. Şirketin internet sitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 40 binden fazla kişiden oluşan küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 4 bine kadar pozisyon kaldırılabilecek. İngiltere'de yaklaşık 34 bin çalışan bulunuyor.

JLR, açıklamasında stratejisinin bir sonraki aşamasını hayata geçirirken iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin (2,3 milyar dolar) tasarruf sağlamayı hedeflediğini ve gelişen küresel piyasa koşullarına uyum sağlaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, maaşlı ve yönetim ekibi üyelerine gönüllü işten ayrılma programı sunulduğu sendika ortaklarına bildirildi. Şirket daha fazla detayı Pazartesi günü açıklayacağını duyururken, İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds'ın JLR yönetimiyle görüşmesi planlanıyor.

Bu yeniden yapılanma, şirketin üretimini bir süre durduran ve büyük mali hasara yol açan siber saldırıdan yaklaşık bir yıl sonra geliyor. Hindistan merkezli Tata Motors'un sahibi olduğu JLR, bu saldırı nedeniyle bir aydan fazla üretim yapamadı ve bu durum şirkete 196 milyon sterlin kaybettirdi. ABD gümrük vergileri de otomobil üreticisini olumsuz etkiledi. Martta sona eren mali yılda JLR, 244 milyon sterlin zarar açıkladı; önceki yıl 1,8 milyar sterlin net kar elde edilmişti. Şirket, organizasyonunu basitleştirmek, verimliliği artırmak ve daha sağlam bir yapı oluşturmak istediğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi