Jaguar Land Rover 4.000 Kişilik İş Gücünü Azaltacak

Jaguar Land Rover (JLR), yaptığı açıklamada otomotiv sektörünün karşılaştığı önemli zorluklar ve 1,7 milyar sterlinlik tasarruf ihtiyacı nedeniyle küresel iş gücünü önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4.000 kişi azaltacağını duyurdu. Şirket, bu kararın 'Growth Reimagined' stratejisi kapsamında rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli başarıyı sağlamak amacıyla alındığını açıkladı.

İcra Kurulu Başkanı PB Balaji, önümüzdeki 12 ayda beş yeni ürün lansmanı yapacaklarını, Kuzey Amerika'ya odaklanarak çift haneli gelir büyümesi hedeflediklerini ve organizasyonel karmaşıklığı azaltarak başa baş noktasını 300.000 araca düşürmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca, önümüzdeki beş yılda elektrifikasyon, dijital teknolojiler ve ileri üretim gibi alanlara 15-18 milyar sterlin yatırım yapılacağını belirtti.

İş gücü azaltımının üretim dışı rollerde olacağı ve kesintilerin çoğunluğunun yaklaşık 34.000 çalışanın bulunduğu Birleşik Krallık operasyonlarını etkileyeceği ifade edildi. Şirketin yurt dışında ise yaklaşık 10.000 çalışanı bulunuyor.

JLR, geçen ay yaptığı açıklamada, Haziran sonuna kadarki üç aylık dönemde gelirlerinin %9,6 düşerek 6 milyar sterline gerilediğini ve araç hacimlerinde %9,2'lik bir azalma yaşandığını bildirmişti. Şirket, ayrıca geçen yıl yaşanan ve Birleşik Krallık'taki fabrikalarında beş hafta üretim durmasına neden olan siber saldırının etkilerinden toparlanmaya çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi