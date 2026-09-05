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Jaguar Land Rover'dan 1,7 milyar sterlin tasarruf için gönüllü işten çıkarma

Jaguar Land Rover'dan 1,7 milyar sterlin tasarruf için gönüllü işten çıkarma
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Şirket, tarifeler ve satış düşüşlerinin etkisiyle iki yılda yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf hedefliyor; bazı çalışanlara gönüllü ayrılma imkanı sunulacak.

Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmek amacıyla gönüllü işten çıkarma programı başlattı. Times gazetesinin cumartesi günkü haberinde, tarifelerin ve satış düşüşlerinin etkisiyle otomobil üreticisinde 4.000'e kadar işin kaybedilebileceği öne sürülmüştü.

Şirket daha sonra belirli bir rakam vermeden, 'maaşlı ve yönetim ekibi üyelerine işten ayrılma fırsatı sunulacağını' doğruladı. Yapılan açıklamada, stratejinin bir sonraki aşamasında küresel piyasa koşullarına uyum sağlanması gerektiği, iki yılda yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf hedeflendiği ve başa baş noktasının 300.000 araca düşürülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Geçen ay JLR, bir tedarikçinin fabrikasındaki yangın ve ABD-İran savaşıyla bağlantılı aksaklıklar nedeniyle satışlarında sert bir düşüş yaşadığını açıklamıştı. 30 Haziran'a kadar olan üç aylık dönemde gelirlerin yıllık bazda yüzde 9,6 düşerek 6 milyar sterline gerilediği bildirildi. JLR, mart ayında Norveç'teki bir parça üreticisinin fabrikasında çıkan yangının ardından Solihull tesisinde Range Rover ve Range Rover Sport üretimini geçici olarak durdurmuş, F-Pace dahil çok sayıda dizel ve benzinli modelin üretimine de ara vermişti.

Eylül 2025'te bir siber saldırı, JLR'nin küresel operasyonlarını birkaç hafta durdurmuş ve üreticiye günde on milyonlarca sterlin gelir kaybına mal olmuştu. Şirket dünya genelinde yaklaşık 40.000 kişiyi istihdam ediyor; bunların yaklaşık 33.000'i Birleşik Krallık'ta bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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