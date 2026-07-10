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2026'da Lisanslanan Yeni Özel Elektrikli Araçlarda Önemli Artış

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Merkezi İstatistik Ofisi verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında İrlanda'da lisanslanan yeni özel arabaların yaklaşık dörtte biri elektrikli oldu. Haziran ayında elektrikli araç lisanslamaları geçen yıla göre %26 artarken, toplam yeni araç sayısı %3 azaldı. İkinci el araç lisanslamalarında ise %42 artış yaşandı.

Merkezi İstatistik Ofisi (CSO) tarafından yayınlanan verilere göre, 2026'nın ilk altı ayında İrlanda'da lisanslanan yeni özel arabaların neredeyse dörtte biri elektrikliydi. Haziran ayında lisanslanan yeni özel elektrikli araç sayısı, 2025'in aynı ayına göre %26 arttı. Yeni özel arabaların toplam sayısı ise Haziran'da bir önceki yıla göre %3 azaldı.

İkinci el araç lisanslamaları Haziran'da yıllık bazda %42 artarken, elektrikli araç lisanslamalarında da %11 artış görüldü. En popüler yeni özel araç markası Volkswagen olurken, Tesla Model 3 en popüler elektrikli araç markası oldu. CSO'dan Damien Lenihan, yeni elektrikli araç lisanslamalarındaki artışa ve hibrit araçlardaki %24'lük yükselişe dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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