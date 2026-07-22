İngiltere'de Elektrikli Araç Şarjında KDV İndirimi: Tasarruf Vaadi Tartışmalı

İngiltere'de 1 Ekim'den itibaren ev elektriği faturalarından KDV kaldırılacak. Hükümet, bu sayede hanelerin yılda yaklaşık 45 sterlin tasarruf edeceğini öne sürüyor. Plan, Sir Keir Starmer'ın dijital kimlik projesinin iptal edilmesiyle finanse edilecek. Bu, elektrikli araçlarını evde şarj eden sürücüler için maliyetleri daha da düşürecek. Örneğin, Octopus'un Intelligent Octopus Go tarifesiyle araç başına mil başına 1.6 peni harcanırken, KDV indirimiyle bu rakamın 1.52 peniye düşmesi bekleniyor.

Ancak BBC Radio 4'ün Money Box programından Paul Lewis, indirimin sanıldığı kadar faydalı olmayabileceğini söyledi. Lewis, 45 sterlinlik tasarruf rakamının abartılı olduğunu ve planın yalnızca 6 aylık bir süre için onaylandığını belirtti. Ayrıca, KDV indiriminin sadece evde şarj imkanı olanlar için geçerli olduğu, sokakta şarj etmek zorunda kalan milyonlarca sürücünün ise yüzde 20 KDV ödemeye devam edeceği eleştirisi yapıldı. Electric Vehicles UK CEO'su Tanya Sinclair, bu durumun eşitsizliği derinleştirdiğini ifade etti.

Öte yandan, Nisan 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek bir düzenlemeyle, özel otoparkı olmayan kiracılar ve daire sahipleri, ev şarj cihazı kurulumu için 500 sterline kadar hibe alabilecek. Bu hibeyle tipik bir kurulum maliyetinin yaklaşık yarısının karşılanması hedefleniyor. Hükümet, elektrikli araçlara geçişi teşvik etmek için evde şarjı daha erişilebilir kılmak istiyor.

Kaynak: Haber Merkezi