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İngiltere'de Otomobil Kayıtları Ağustos'ta Arttı: Elektrikli Araçlar Pazar Payında Zirvede

İngiltere'de Otomobil Kayıtları Ağustos'ta Arttı: Elektrikli Araçlar Pazar Payında Zirvede
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İngiltere'de Ağustos ayında yeni otomobil kayıtları yıllık bazda %17,5 artışla 93.977 adede ulaştı. Bataryalı elektrikli araç kayıtları ise %30 artarak 27.876 adet oldu ve %29,7 pazar payıyla en büyük yakıt türü haline geldi. Uzmanlar, küresel petrol şoklarının yükselttiği yakıt maliyetlerinin tüketicileri elektrikli araçlara yönlendirdiğini belirtiyor.

İngiltere'de yeni otomobil kayıtları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 artış gösterdi. New AutoMotive'in verilerine göre, toplam kayıt sayısı 93.977 adede ulaşırken, bataryalı elektrikli araç kayıtları yıllık bazda %30 artışla 27.876 adet oldu ve bu araçlar %29,7 pazar payıyla en büyük yakıt türü olarak öne çıktı.

Avrupa'da elektrikli araçlar, İran savaşından kaynaklanan küresel petrol şokları nedeniyle yükselen yakıt maliyetleri sayesinde tüketicilerin alternatiflere yönelmesiyle ivme kazanıyor. New AutoMotive CEO'su Ben Nelmes, 'Ağustos, araç ve minibüs kayıtları için nispeten mütevazı bir ay olsa da, İngiltere'de elektrikli araç kullanımındaki hızlanan büyüme temasına uyuyor' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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