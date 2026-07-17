IndyCar Serisi Nashville Superspeedway'de Mücadele Ediyor

IndyCar Serisi, 1.33 millik üçgen oval pistte 300 turluk bir yarış için Nashville Superspeedway'e gidiyor. Tennesseeli Josef Newgarden bu yarışı 2025'te kazanmıştı ve 2026'da iki kısa oval zaferi bulunuyor. Alex Palou, kalan yedi yarışla birlikte üst üste dördüncü şampiyonluk için sağlam bir puan liderliğine sahip.

Yarış hafta sonu programı: 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00'da FS1'de antrenman, 15:00'te Fox'ta sıralama turları; 19 Temmuz Pazar günü saat 17:35'te Fox'ta yarış (yeşil bayrak 17:40'ta). TV yayınında Will Buxton anlatıcı, James Hinchcliffe ve Townsend Bell analist olarak yer alıyor.

Josef Newgarden, 2025'te Alex Palou ve Scott McLaughlin'i geride bırakarak ev sahibi pistte kazandı. 2026 sıralamasında Alex Palou dört yarış, Josef Newgarden ve Christian Lundgaard ikişer, Kyle Kirkwood, Felix Rosenqvist ve Pato O'Ward birer galibiyete sahip. Yarış FoxSports.com ve Fox Sports uygulaması üzerinden de izlenebilir.

Kaynak: Haber Merkezi