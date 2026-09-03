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İkinci El Piyasasında 2 Milyon TL'ye 5 SUV Modeli

İkinci El Piyasasında 2 Milyon TL'ye 5 SUV Modeli
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Otomobil piyasasındaki fiyat düşüşleri, ikinci el SUV segmentinde 2 milyon TL bütçeyle alınabilecek modellerin sayısını artırdı. CUPRA FORMENTOR, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai ve Hyundai Tucson öne çıkan araçlar arasında.

Otomobil piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik yerini daha temkinli bir tabloya bırakırken, bazı modellerde fiyat düşüşleri görülüyor. Bu durum, yaklaşık 2 milyon TL bütçeyle SUV sahibi olmak isteyenlerin seçeneklerini artırıyor.

İkinci el piyasasında yaklaşık 2 milyon TL bandında değerlendirilebilecek SUV modelleri arasında farklı motor ve donanım seçenekleriyle öne çıkan 5 araç bulunuyor. Ekonomim tarafından derlenen bilgilere göre, listede CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI, Volkswagen Tiguan 1.5 TSI, Kia Sportage 1.6 benzinli, Nissan Qashqai 1.3 benzinli ve Hyundai Tucson 1.6 CRDi yer alıyor.

Fiyat düşüşlerinin etkisiyle bu modeller, sıfır araçlara kıyasla daha cazip hale gelirken, tüketicilerin bütçelerini zorlamadan üst segment araçlara yönelmesine olanak tanıyor. Piyasadaki temkinli tablo, SUV segmentinde ikinci el araç almayı düşünenler için yeni fırsatlar sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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