İkinci El Otomobilde En Hızlı Satılan 20 Model Açıklandı

İkinci el otomobil satın alırken fiyat kadar aracın ne kadar hızlı satıldığı da önem taşıyor. İlan süresi, talebi ve modelin likiditesini gösteriyor. Bazı otomobiller diğerlerine kıyasla çok daha kısa sürede alıcı buluyor.

İlana çıktıktan sonra ortalama 7 gün içinde satılan 20 model, ikinci el piyasasının en hızlı el değiştiren otomobilleri olarak öne çıkıyor. Yüksek talep gören bu modeller, satıcılara avantaj sağlıyor; kısa ilan süresi aracın değerini korumasına yardımcı oluyor.

Listede Renault Megane ortalama 1-7 gün ile ilk sırada yer alıyor. Onu 5-7 günle Nissan Qashqai, 7-10 günle Fiat Egea takip ediyor. Uzmanlar, doğru fiyatlandırılmış ve bakımlı araçların kısa sürede satıldığını, bunun da güvenli bir ticaret ortamı oluşturduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi