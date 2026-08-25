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İkinci El Otomobil Piyasasında Temmuz: Fiyatlar 917 Bin TL'ye Yükseldi, Reel Düşüş Devam Ediyor

İkinci El Otomobil Piyasasında Temmuz: Fiyatlar 917 Bin TL'ye Yükseldi, Reel Düşüş Devam Ediyor
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İkinci el otomobil piyasasında Temmuz ayı verileri açıklandı. Ortalama ilan fiyatı 917 bin 614 TL'ye yükselirken, reel fiyatlarda yüzde 1,46 oranında düşüş yaşandı. 1 milyon TL ve altındaki araçlar ilanlarda önemli paya sahip olurken, otomatik vitesli araçların oranı arttı. Ayrıca, 1 milyon altı ve 1 milyon skalasında en çok ilan verilen 10 araç modeli listelendi.

İkinci el otomobil piyasasında Temmuz ayı verileri açıklandı. Ortalama ilan fiyatı 917 bin 614 TL'ye yükselirken, reel fiyatlarda yüzde 1,46 oranında düşüş görüldü.

1 milyon TL ve altındaki araçlar ilanlarda önemli bir paya sahip olurken, otomatik vitesli araçların oranındaki artış dikkat çekti. Ayrıca, 1 milyon altı ve 1 milyon skalasında en çok ilan verilen 10 araç modeli de listelendi.

Kaynak: Haber Merkezi
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