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İkinci El Araç Pazarı 5 Milyonu Aştı: Normalleşme ve Finansman Etkisi

İkinci El Araç Pazarı 5 Milyonu Aştı: Normalleşme ve Finansman Etkisi
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İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, yılın ilk 7 ayında 5 milyon adedin üzerine çıktı. Satışlardaki gerileme normalleşme olarak yorumlanırken, yüksek faizler alternatif finansman yöntemlerini öne çıkarıyor.

İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon adedin üzerine çıktı. İlk 7 ayda toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 gerileyerek 5 milyon 35 bin 390 adet oldu. Temmuzda satışlar yıllık bazda yüzde 12,8 düşüşle 732 bin 594 adet olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, bu gerilemenin talep kaybı olmadığını, geçmiş yüksek hacimlerin ardından piyasanın normalleştiğini belirtiyor. Yüksek faiz ve krediye erişimdeki zorluklar, tüketicileri tasarruf finansmanı gibi alternatif modellere yönlendiriyor. Bugün ikinci el pazarında satılan her 4 araçtan biri bu yöntemle alınıyor.

İkinci el fiyatlarında kısa vadede ciddi bir artış beklenmiyor. Döviz kuru, enflasyon ve sıfır araç kampanyaları belirleyici olacak. Özellikle yıl sonunda markaların satış hedefleri için yapacağı kampanyaların fiyat artışlarını sınırlaması öngörülüyor.

Sektör, yıl sonu için 8,5 milyon ila 9 milyon adet satış hacmi öngörüyor. İlk 7 ayda 5 milyonun aşılması, piyasadaki hareketliliğin devam edeceğine işaret ederken, tüketiciler finansman maliyetlerini daha fazla dikkate alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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