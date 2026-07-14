IIT Kanpur Araştırması: E20 Yakıtı Motorlara Zarar Vermiyor, Verimlilik Düşüşü Sınırlı

Kanpur: Ülke genelinde E20'nin kullanıma sunulmasıyla ilgili endişeler ortasında, IIT Kanpur araştırmacıları çalışmalarında yakıt verimliliğinde önemli bir düşüş bulunmadığını ve E20'nin motorlara zarar verdiğine dair kanıt olmadığını belirtti. Petrol Bakanlığı geçen hafta E20'nin bazı araçlarda yakıt tüketimini yüzde 5'e kadar azaltabileceğini ancak faydalarının daha ağır bastığını açıklamıştı.

Proje Bilim İnsanı Dhruv Raj Karana, yakıt verimliliğindeki düşüşün yüzde 5'ten az olduğunu ve bu düşüşün yakıttan başka faktörlerden kaynaklanabileceğini söyledi. Sosyal medyada E20'nin araçlara zarar verdiği iddialarını bilimsel olarak temelsiz bulan Karana, sürücülere resmi kılavuzlara güvenmelerini tavsiye etti. IIT Kanpur'un Motor Araştırma Laboratuvarı, E20 ve E85 gibi etanol karışımları üzerinde kapsamlı testler yapmış ve motor hasarı veya korozyon tespit etmemiştir.

Kaynak: Haber Merkezi