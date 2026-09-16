Hindistan, İngiltere'den 642 otomobil ithalatına onay verdi

Hindistan Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT), İngiltere'den 2026 yılının geri kalanında tarife kotası kapsamında 642 otomobil ithal edilmesi için yedi şirketin başvurusunu onayladı. Yetkili, onayın DGFT'nin Temmuz ayında Birleşik Krallık'tan tam monte binek otomobil ve yük araçları için ithalat kotalarına başvuru çağrısı yapmasının ardından geldiğini söyledi.

Hükümet 2026 için yaklaşık 5 bin araçlık kota için başvuru almıştı. Yetkili, müdürlüğe sekiz şirketten başvuru geldiğini, yedisinin başvurusunu onayladıklarını ve 642 otomobil için kota onaylandığını belirtti.

15 Temmuz'da yürürlüğe giren Hindistan- İngiltere Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA), belirli kotalar dahilinde Britanya'dan araç ithalatında indirimli gümrük vergisi sağlıyor. Anlaşma kapsamında Hindistan, ilk 15 yılda İngiltere'den toplam 3,78 lakh konvansiyonel motorlu binek otomobilin indirimli gümrük vergisiyle ithaline izin verdi.

Anlaşmanın bir parçası olarak otomotiv ithalatındaki tarifelerin yaklaşık %110'dan %10'a düşmesi ve iki ülke arasındaki araç ticaretine kotalar uygulanması öngörülüyor. Tarife kotası (TRQ) mekanizması, belirli miktardaki malların daha düşük veya tercihli vergi oranıyla ithal edilmesine imkan tanıyor.

2026 tahsisi için yalnızca İngiltere menşeli araç üreticileri tarafından usulünce yetkilendirilmiş orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler), bayiler ve kanal ortakları başvuru yapabiliyordu. 642 otomobilin onaylanması, DGFT'nin Temmuz ayındaki başvuru çağrısının ardından 2026 kotası kapsamındaki ilk tahsis oldu.

Kaynak: Haber Merkezi