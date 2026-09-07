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Hindistan'da otomobil perakende satışları Ağustos'ta yüzde 17,51 artışla rekor kırdı

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FADA verilerine göre, Ağustos'ta toplam otomobil perakende satışı 2 milyon 423 bin 201 adede ulaştı. Binek araçlarda CNG, hibrit ve elektrikli araçların payı ilk kez benzinin üzerine çıktı.

Hindistan Motorlu Araç Perakendecileri Federasyonu (FADA), Ağustos ayında toplam otomobil perakende satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,51 artarak 2 milyon 423 bin 201 adede ulaştığını ve bunun tarihin en yüksek Ağustos satışı olduğunu açıkladı. Geçen yıl Ağustos'ta satışlar 2 milyon 62 bin 38 adet düzeyindeydi.

FADA Başkanı Sai Giridhar, bu büyümenin GST 2.0 oran indiriminin sağladığı ivme ve güçlü kırsal talebin desteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Ancak yıllık bazdaki güçlü performansın bir bölümünün, geçen yıl alıcıların vergi indirimi beklentisiyle alımlarını ertelemesinden kaynaklanan düşük bazdan geldiğini söyledi. Bayiler, festival döneminin başlangıcının beklentilerin altında kaldığını; asıl sınavın eylül ve kasım arasındaki sipariş dönüşümünde verileceğini ifade etti.

Ayın en belirleyici gelişmesi ise yapısal bir değişim oldu. Binek araç pazarında CNG, hibrit ve elektrikli araçların toplam payı yüzde 41,95 ile ilk kez benzinin yüzde 40,85'lik payını geride bıraktı. Yaklaşık bir yıl önce benzin bu yarışta yaklaşık 11 puan öndeyken, bu fark tamamen kapandı.

Segment bazında, binek araç perakende satışları yüzde 16,14 artışla 402 bin 398 adete, iki tekerlekli araç satışları yüzde 19,69 artışla 1 milyon 714 bin 610 adete, üç tekerlekli araç satışları yüzde 8,64 artışla 122 bin 281 adete, ticari araç satışları ise yüzde 14,45 artışla 90 bin 769 adete çıktı.

Giridhar, muson yağışlarındaki açığa rağmen kırsal talebin kentsel talebi geride bıraktığını vurguladı. Kırsal binek araç satışları yüzde 24,99 artarken, kentsel binek araç satışları yüzde 10,93 arttı. Kırsal ticari araç satışları yüzde 16,33, kırsal üç tekerlekli araç satışları yüzde 23,95 yükseldi. Bu durum, kırsal talebin yağışlardan bağımsızlaşarak tarım dışı ekonomik faaliyetlerle hızlandığına işaret ediyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde bayilerin yüzde 67,09'u eylül ayında büyüme öngörürken, yüzde 27,35'i istikrarlı bir pazar, yüzde 5,56'sı ise daralma bekliyor. Eylül-kasım dönemi için büyüme bekleyenlerin oranı yüzde 81,62'ye çıkarken, daralma bekleyenler yalnızca yüzde 1,28'de kaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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