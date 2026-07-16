E20 Yakıtından Zarar Gören Araç Sahibi İçin Tüketici Mahkemesi Kararı

Hindistan'da Raipur Bölge Tüketici Uyuşmazlıkları Komisyonu, E20 etanol karışımlı benzin kullanımının aracına zarar verdiğini iddia eden bir araç sahibinin lehine karar verdi. Bu, ülkede etanol karışım programıyla ilgili ilk tüketici mahkemesi kararı olarak kayıtlara geçti.

Komisyon, araç üreticisi Maruti Suzuki ve bayisinin, araç sahibinin onarım masraflarını karşılamasını ve ayrıca manevi tazminat ile yargılama giderlerini ödemesini emretti. Başvuru sahibi, Ocak 2023 üretimi Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid Zeta Plus model aracının, zorunlu E20 benzin kullanımından sonra motor sorunları yaşadığını belirtti. Bayi ve üretici, aracın E20 ile uyumlu olduğunu ve sorunların normal aşınma ve yıpranmadan kaynaklandığını savundu.

Komisyon, tekrarlanan tamir girişimlerine rağmen sorunların devam etmesinin tüketicinin iddiasını güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca, E20 benzinin pompalarda en yaygın yakıt olduğu ve tüketicilerin alternatif bulamadığına dikkat çekti. Bu karar, hükümetin etanol karışım programıyla ilgili tartışmaları alevlendirebilir. Ulaştırma Bakanı Nitin Gadkari ise E20'nin motora zarar verdiği iddialarını reddederek sosyal medyada yanlış bilgi yayıldığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi