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Hainan 2030'da benzinli araç satışını yasaklamayı hedefliyor

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Çin'in Hainan eyaleti, 2030 yılına kadar benzinli araç satışını yasaklama hedefini yineledi. Özel amaçlı araçlar dışında tüm yeni araçlar NEV olacak. NEV payının yüzde 45'e çıkması beklenirken, eyaletin temiz enerji payı yüzde 80'e ulaşacak.

Hainan, 2030 yılına kadar benzinli araç satışını yasaklama hedefini yineledi. Plana göre, özel amaçlı araçlar hariç tüm yeni ve değiştirilen araçlar NEV olacak. NEV payının yüzde 45'e çıkması bekleniyor.

Hainan, bu hedefi 2018'de ilk duyuran bölge oldu. Plan, Batı'da yeşil politikaların geri çekildiği bir dönemde Çin'in kararlılığını gösteriyor. Eyaletin temiz enerji payı 2030'da yüzde 80'e ulaşacak. Ekim 2025 itibarıyla NEV penetrasyonu yüzde 67,14 oldu.

Çin'de 2025'te NEV üretimi 16,52 milyon adedi aştı. Hainan'ın yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 50,1'e ulaştı. Eyalet, açık deniz rüzgar ve güneş projeleriyle temiz enerjiyi artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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