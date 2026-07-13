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Gurbetçilere Yabancı Plakalı Araç Kullanımında Yeni Düzenleme

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Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yaşadığı sorunlar çözüldü. Yeni düzenleme ile araçlar, belirli şartlarla aile bireyleri tarafından da kullanılabilecek, idari para cezası ve araç bağlama gibi yaptırımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ziyaretlerinde yabancı plakalı araç kullanımıyla ilgili yaşadığı sorunlar, bakanlıkların ortak çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu. Yeni düzenleme ile idari para cezası ve araç bağlama gibi yaptırımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Daha önce sadece tescil sahibi tarafından kullanılabilen araçlar, belirli şartlarla artık aile bireyleri tarafından da kullanılabilecek. Araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla eş, anne-baba, büyükanne-büyükbaba, çocuklar ve torunlar aracı kullanabilecek. Ayrıca, araç sahibi taşıtta bulunursa yurt dışında ikamet eden diğer kişiler ve acil durumlarda Türkiye'de ikamet edenler de araç kullanabilecek.

Yetkililer, bu düzenlemenin sürücü yorgunluğunu azaltarak trafik güvenliğini artıracağını ve gurbetçilerin seyahatlerini daha konforlu hale getireceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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