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Gümrüklerde Tasfiye Edilen Araçlar Elektronik İhaleyle Satılıyor

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Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen otomobil, motosiklet, kamyon, deniz taşıtı ve lüks modelleri elektronik ihale yöntemiyle satışa sundu. Araçlar resmi ekspertiz raporuyla değerlendirilerek ihaleye çıkarılıyor.

Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde tasfiye edilen araçları elektronik ihale yöntemiyle satışa çıkardı. Satışa sunulan araçlar arasında otomobil, motosiklet, kamyon, deniz taşıtı ve lüks modeller bulunuyor. Araçlar resmi ekspertiz raporuyla değerlendirilerek ihaleye çıkarılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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