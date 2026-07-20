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Griffin, VietJet'e İlk Boeing 737 MAX 8 Uçağını Teslim Etti

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Griffin Global Asset Management, VietJet Group'a altı Boeing 737 MAX 8 uçağından ilkini teslim etti. Uçaklar, VietJet'in filo modernizasyonu ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyecek.

Griffin Global Asset Management, VietJet Group'a altı Boeing 737 MAX 8 uçağından ilkini teslim ettiğini duyurdu. Griffin Asya Pasifik Ticari Başkanı Jose Kling, VietJet'i yeni müşteri olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve bu uçakların VietJet'in filo modernizasyonu ve genişlemesine uygun olduğunu belirtti.

VietJet CEO'su Nguyen Thanh Son, bu uçakların modern ve yakıt verimli bir filo taahhüdünü pekiştirdiğini ve sürdürülebilir büyümeyi desteklediğini söyledi. Griffin, Dublin, Tokyo, Singapur gibi ofisleriyle küresel uçak kiralama ve varlık yönetimi hizmeti sunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi
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