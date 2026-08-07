Goodyear ilişkili taraf işlemleri 2026 raporu

Goodyear Lastikleri T. A. Ş. ile ilişkili tarafı Goodyear Operations S. A. arasındaki sürekli işlemlerin toplam tutarının, alışlarda satışların maliyetine, satışlarda hasılata oranının yüzde 10'u aşabileceği öngörülüyor.

Bu nedenle şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği uyarınca 2026 faaliyet yılı için yönetim kurulu raporu hazırladı. Rapor, işlemlerin piyasa koşullarına ve emsal fiyat aralığına uygun olarak yürütüleceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi