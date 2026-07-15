Formula 1 Çaylağı Lindblad'ın İlk Sürüş Dersi: Ehliyetsiz Yarışıyor

Formula 1 çaylağı Arvid Lindblad, dünyanın en hızlı araçlarından birinde yarışmasına rağmen henüz ehliyet sahibi değil. 18 yaşındaki Britanyalı pilot, ilk sürüş dersini aldığını ve yakında ehliyet almayı umduğunu açıkladı.

Lindblad, teorik sınavı geçmesine karşın kamu yollarında tek başına araç kullanamıyor. Rakibi Kimi Antonelli ise ehliyetini geçen yıl almıştı. Lindblad, bu hafta sonu Spa-Francorchamps pistinde yarışacak.

Kaynak: Haber Merkezi