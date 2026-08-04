Ford Otosan'ın yılın ilk yarı net karı %39,7 düştü

Ford Otosan, 2026 ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını KAP'ta duyurdu. Buna göre şirket, yılın ilk yarısını 10 milyar 336 milyon 713 bin TL net karla tamamladı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 17 milyar 157 milyon 738 bin TL idi. Böylece net kar yüzde 39,7 geriledi. İkinci çeyrekte ise net kar 4 milyar 452 milyon 207 bin TL oldu.

Şirketin ilk yarı satışları 427 milyar 69 milyon 180 bin TL olarak gerçekleşti. 2025'in aynı döneminde hasılat 482 milyar 673 milyon 106 bin TL seviyesindeydi. Böylece satışlarda yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi