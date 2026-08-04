Haberler

Ford Otosan'ın yılın ilk yarı net karı %39,7 düştü

Ford Otosan'ın yılın ilk yarı net karı %39,7 düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ford Otosan, 2026 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde düşerken, satış gelirleri de geriledi.

Ford Otosan, 2026 ikinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını KAP'ta duyurdu. Buna göre şirket, yılın ilk yarısını 10 milyar 336 milyon 713 bin TL net karla tamamladı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 17 milyar 157 milyon 738 bin TL idi. Böylece net kar yüzde 39,7 geriledi. İkinci çeyrekte ise net kar 4 milyar 452 milyon 207 bin TL oldu.

Şirketin ilk yarı satışları 427 milyar 69 milyon 180 bin TL olarak gerçekleşti. 2025'in aynı döneminde hasılat 482 milyar 673 milyon 106 bin TL seviyesindeydi. Böylece satışlarda yüzde 12'lik bir düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Salah ile karşılaşan Türk taraftardan yıldız isme olay çağrı
Almanya Savunma Bakanı Pistorius ağzından kaçırdı: RCH-155'ler 2 yıl önce Ukrayna'ya sevk edilmiş

Alman Savunma Bakanı ağzından kaçırdı! 2 yıl önce Ukrayna'ya verilmiş
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç

Fenerbahçe'nin rakipleri karşılaştı! Sonuç epey sürpriz
Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi

Dünya starı için o da devreye girdi!
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor