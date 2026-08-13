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Ford, Lincoln üretimini ABD'ye taşıyacak

Ford, Lincoln üretimini ABD'ye taşıyacak
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Ford, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030'da Çin'den ABD'ye taşıyacağını açıkladı. CEO Jim Farley, bu kararın tarifeler nedeniyle alındığını ve ABD otomotiv üretimini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Ford, bazı Lincoln modellerinin üretimini 2030 yılında Çin'den ABD'ye taşıyacağını açıkladı. Bu karar, ABD otomotiv üretimini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ford CEO'su Jim Farley, bu adımın tarifeler nedeniyle alındığını ve şirketin üretim stratejisinde önemli bir değişiklik olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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