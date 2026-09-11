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Ford, Kentucky'deki kamyon fabrikasına 1 milyar dolarlık boya tesisi yatırımı yapacak

Ford, Kentucky'deki kamyon fabrikasına 1 milyar dolarlık boya tesisi yatırımı yapacak
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Ford, Kentucky Truck Plant'te yeni bir boya atölyesi inşa etmek için 1 milyar dolar yatırım açıkladı. Açıklama, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin şirketin Çinli firmalarla bağlarına dair "derin endişe" ifade etmesinden iki gün sonra geldi.

Ford Motor, Kentucky'deki kritik kamyon fabrikasında yeni bir boya atölyesi inşa etmek için 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Şirket, tesisin mevcut boya atölyesinin yerini alacağını ve Ford'un en önemli üretim operasyonlarından birini daha da modernleştireceğini belirtti.

Duyuru, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin otomobil üreticisinin Çinli şirketlerle bağlarına ilişkin "derin endişe" dile getirmesinden iki gün sonra geldi. Trump yönetiminin, bu bağların Detroit merkezli üretici ve ABD otomotiv sektörü için zararlı olabileceğini düşündüğü aktarıldı.

ABD'nin en çok üretim yapan otomobil üreticisi olduğunu sık sık vurgulayan Ford, söz konusu yorumları "manşet kapmaya yönelik yanlış yönlendirilmiş bir girişim" olarak nitelendirdi.

Şirket, yeni tesiste bu yıl içinde temel atmayı planladığını bildirdi. Bir Ford sözcüsü, tesisin tamamlanması için öngörülen süreye ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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