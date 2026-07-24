Ford 565 Bin Aracı Yangın Riski Nedeniyle Geri Çağırıyor

Ford Motor Company, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021-2026 model yıllarına ait 565 bin 691 aracı, motor bölümündeki kablo tesisatı hasarının kısa devre ve yangın riski oluşturması nedeniyle geri çağırıyor. NHTSA tarafından 24 Temmuz 2026'da açıklanan geri çağırma, Ford Bronco ve Bronco Raptor modellerini kapsıyor. Ford bayileri, araçlardaki kabloları koruyucu kılıfla donatarak ücretsiz onarım sağlayacak, araç sahipleri ise kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek. Geri çağırma yalnızca ABD sınırları içindeki araçları ilgilendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi