Araç Satışlarında 5 Aylık Düşüş: 143 Bin Adet Azaldı

Fiyatların üst üste 5 aydır gerilemesi ve sıfır araç kampanyaları satışları düşürdü. İstatistik kurumu verilerine göre, ocak-temmuz döneminde devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 6 milyon 27 bin 109 olurken, otomobil devirleri 4 milyon sınırının üzerinde gerçekleşti.

Ancak aylık verilerde tablo parlak değil. Özellikle mayıs ayında sert bir fren yaşanırken, temmuzda düşüş devam etti. Toplam taşıt devirlerinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 2,3'lük kayıp olurken, geçen yıla göre 143 bin 466 adet daha az satış yapıldı. Otomobil tarafında ise 115 bin 933 adetlik düşüşle yüzde 2,8 kayıp görüldü. Toplam taşıt devirlerinin yaklaşık üçte ikisini otomobiller oluşturdu. Oransal düşüş otomobilde yaklaşık yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi