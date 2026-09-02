Haberler

Fed Sinyalleri İkinci El Otomobil Piyasasını Zorlamaya Devam Edecek

Fed Sinyalleri İkinci El Otomobil Piyasasını Zorlamaya Devam Edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cox Automotive raporuna göre parça enflasyonu keskinleşti, araç kredisi faizleri yüksek kalacak, bakım ve onarım maliyetleri araç fiyatlarını geride bırakıyor.

Fed'in faiz artışlarına devam edeceğini işaret etmesi ve enflasyonla mücadele vurgusu, ikinci el otomobil piyasasındaki zayıflığın süreceğine işaret ediyor. Cox Automotive'in raporuna göre Temmuz'da araç aksesuar ve parça maliyetleri yıllık bazda %6,6 artarak Mart'tan bu yana en sert yükselişini kaydetti.

Rapor kapsamında konuşan Baş Ekonomist Jeremy Robb, Fed'in politika sinyallerindeki değişimin araç finansman faizlerini sonbahara kadar yüksek tutabileceğini belirtti. Araç bakım, toplu taşıma ve kiralama gibi geniş harcama grubu yıllık %7,1 yükseldi; en büyük etkenler uçak biletlerindeki %17 ve onarımdaki %7'lik artış oldu.

Yeni araç fiyatları yıllık %0,6 artarken, ikinci el araçlar %2 daha ucuza satın alınabiliyor. Ancak iSeeCars analisti Karl Brauer, daha düşük başlangıç maliyetinin, eski aracın bakım ve onarım giderleriyle dengelendiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi

Savaşta korkulan oldu! Düğün evi kana bulandı, misilleme gecikmedi
Güney Kore'yi ayağa kaldıran skandal: Engelli hastalara cinsel istismarda bulunmuş!

Bakımevinde iğrenç istismar! Engelli kadınlara kabusu yaşattı
Zeynep Sönmez Amerika Açık'a veda etti! Çiftler kategorisinde mücadele edecek

Milli gururumuz ilk turda elendi! Şimdi gözünü yeni hedefe dikti
Nepal'de sel felaketi: Can kaybı 1114'e yükseldi

Nepal'de felaketin boyutu korkunç! Can kaybı 1114'e yükseldi
Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı

Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı
Bir adım attı, çamura saplandı! Arkadaşı oralı bile olmadı

Suya girince kabusu yaşadı, arkadaşının tepkisi dikkat çekti
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı

Bir gecede bütün hesaplar değişti