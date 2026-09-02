Fed Sinyalleri İkinci El Otomobil Piyasasını Zorlamaya Devam Edecek

Fed'in faiz artışlarına devam edeceğini işaret etmesi ve enflasyonla mücadele vurgusu, ikinci el otomobil piyasasındaki zayıflığın süreceğine işaret ediyor. Cox Automotive'in raporuna göre Temmuz'da araç aksesuar ve parça maliyetleri yıllık bazda %6,6 artarak Mart'tan bu yana en sert yükselişini kaydetti.

Rapor kapsamında konuşan Baş Ekonomist Jeremy Robb, Fed'in politika sinyallerindeki değişimin araç finansman faizlerini sonbahara kadar yüksek tutabileceğini belirtti. Araç bakım, toplu taşıma ve kiralama gibi geniş harcama grubu yıllık %7,1 yükseldi; en büyük etkenler uçak biletlerindeki %17 ve onarımdaki %7'lik artış oldu.

Yeni araç fiyatları yıllık %0,6 artarken, ikinci el araçlar %2 daha ucuza satın alınabiliyor. Ancak iSeeCars analisti Karl Brauer, daha düşük başlangıç maliyetinin, eski aracın bakım ve onarım giderleriyle dengelendiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi