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Elektrikli Araçlarda ÖTV Matrah Sınırı Fiyatları Belirliyor

Elektrikli Araçlarda ÖTV Matrah Sınırı Fiyatları Belirliyor
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Türkiye'de elektrikli araçlara uygulanan ÖTV matrah limitleri, tüketici tercihlerini ve üretici fiyatlandırmasını doğrudan etkiliyor. Düşük motor gücü ve matrah değeri olan araçlar yüzde 25'lik ÖTV avantajından yararlanıyor.

Türkiye otomotiv sektöründe elektrikli araçlara uygulanan ÖTV matrah limitleri, araç fiyatlarını doğrudan etkileyerek hem tüketicilerin satın alma tercihlerinde hem de üreticilerin fiyatlandırma stratejilerinde belirleyici oluyor. Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri belirlenen eşiğin altında kalan elektrikli otomobiller yüzde 25'lik ÖTV diliminden yararlanarak önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Bu durum, elektrikli araç pazarında fiyatların oluşumunda kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Yüzde 25'lik dilime giren modeller, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşırken, üreticiler de bu vergi avantajını göz önünde bulundurarak araçlarını bu sınırlara göre konumlandırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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