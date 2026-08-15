Haberler

E20 benzini araç kilometresindeki düşüşten tek başına sorumlu tutulamaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Petrol Bakanlığı, E20 benzininin araç kilometresindeki değişimlerden tek başına sorumlu olmadığını; sürüş alışkanlıkları, trafik ve araç bakımı gibi faktörlerin etkili olduğunu açıkladı. Yapılan testlerde klorür ve nem sorununa rastlanmadı, sadece birkaç kontaminasyon vakası bulundu.

Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, E20 benzininin tek başına araç kilometresindeki değişikliklerden sorumlu tutulamayacağını belirtti. Bakanlık, gerçek dünya yakıt ekonomisinin sürüş alışkanlıkları, trafik koşulları, araç bakımı, lastik basıncı ve klima kullanımı gibi birçok faktöre bağlı olduğunu vurguladı.

Hükümet daha önce bazı araçlarda E20 kullanımıyla yakıt ekonomisinde yüzde 3-5 oranında bir düşüş yaşanabileceğini kabul etmiş ancak gerçek performansın sürüş ve araç koşullarına bağlı olduğunu ifade etmişti. Bakanlık, E20'nin kapsamlı testlerden geçtiğini ve bu testlerin güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Devlete ait petrol şirketleri Indian Oil, Bharat Petroleum ve Hindustan Petroleum, ülke genelinde yapılan testlerde E20 benzininde yüksek klorür veya nem bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Rafinerilerden alınan 100'den fazla numunede klorür seviyesi milyonda birin altında çıkarken, etanol ve E20 numunelerinde de sınır değerlerin altında ölçümler kaydedildi. Ayrıca yaklaşık 90 bin yakıt istasyonundaki depolama tanklarında su girişi tespit edilmedi.

Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri ise perakende satış noktalarında yapılan titiz denetimlerde yalnızca birkaç kontaminasyon vakası bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması! Mesajı doğrudan Trump'a

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu

AK Parti’nin çeyrek asırlık tarihinde bir ilk yaşandı

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız

Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyaya giren ses kaydı: Çıplak videoları var

Soruşturmanın seyrini değiştirecek ses kaydı: Çıplak videoları var
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi

Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı
İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor

İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Viyadük altında şüpheli son! Uzman doktor ölü olarak bulundu

Kenti sarsan ihbar! Uzman doktor viyadük altında ölü bulundu