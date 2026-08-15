E20 benzini araç kilometresindeki düşüşten tek başına sorumlu tutulamaz

Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığı, E20 benzininin tek başına araç kilometresindeki değişikliklerden sorumlu tutulamayacağını belirtti. Bakanlık, gerçek dünya yakıt ekonomisinin sürüş alışkanlıkları, trafik koşulları, araç bakımı, lastik basıncı ve klima kullanımı gibi birçok faktöre bağlı olduğunu vurguladı.

Hükümet daha önce bazı araçlarda E20 kullanımıyla yakıt ekonomisinde yüzde 3-5 oranında bir düşüş yaşanabileceğini kabul etmiş ancak gerçek performansın sürüş ve araç koşullarına bağlı olduğunu ifade etmişti. Bakanlık, E20'nin kapsamlı testlerden geçtiğini ve bu testlerin güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Devlete ait petrol şirketleri Indian Oil, Bharat Petroleum ve Hindustan Petroleum, ülke genelinde yapılan testlerde E20 benzininde yüksek klorür veya nem bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Rafinerilerden alınan 100'den fazla numunede klorür seviyesi milyonda birin altında çıkarken, etanol ve E20 numunelerinde de sınır değerlerin altında ölçümler kaydedildi. Ayrıca yaklaşık 90 bin yakıt istasyonundaki depolama tanklarında su girişi tespit edilmedi.

Petrol Bakanı Hardeep Singh Puri ise perakende satış noktalarında yapılan titiz denetimlerde yalnızca birkaç kontaminasyon vakası bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi