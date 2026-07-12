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E-İhale Sistemiyle Araç Satışı Başladı

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Satışa çıkarılan araçlar ekspertizden geçirilerek e-ihale sistemine ekleniyor. Fiyatlar 60 bin TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor; otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi araçlar yer alıyor.

Satışa çıkarılan araçlar, gerekli ekspertiz işlemlerinden geçirildikten sonra fotoğraflanarak e-ihale sistemine ekleniyor. Böylece araçların mevcut durumu ve teknik özellikleri alıcılara şeffaf şekilde sunuluyor. Resmi ekspertiz raporları hazırlanıyor ve ihaleyi kazananlar araçları ilgili müdürlükten teslim alabiliyor.

Fiyatlar 60 bin liradan başlayıp 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor. İhalelerde otomobil, kamyon, jet ski ve tekne gibi farklı araç türleri yer alıyor. Yüksek değerli lüks modellerin yanı sıra hurda durumda olan araçlar da bulunuyor, bu nedenle ekspertiz raporlarının dikkatlice incelenmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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