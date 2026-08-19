Singapur'da Araç Hak Belgesi fiyatları rekor seviyeye yakın seyrediyor
Singapur'da 19 Ağustos'ta yapılan Araç Hak Belgesi (COE) ihalesinde fiyatlar çoğu kategoride arttı. Küçük ve elektrikli araçları kapsayan Kategori A'nın primi yüzde 3,7 artışla 128.501 dolara yükselirken, büyük araçlar için Kategori B yüzde 0,8 artışla 131.001 dolar oldu. Motosiklet kategorisi yüzde 7,6 artışla 11.301 dolara çıkarken, açık kategori 135.000 dolara ulaştı. Ticari araç kategorisi ise yüzde 1,7 düşüşle 90.002 dolara geriledi.
Singapur'da Araç Hak Belgesi (COE) fiyatları, 19 Ağustos'ta yapılan ihalede çoğu kategoride artış gösterdi. Küçük ve az güçlü otomobiller ile elektrikli araçları kapsayan Kategori A'nın primi, önceki ihaledeki 123.890 dolardan 4 bin 611 dolar artarak 128.501 dolara yükseldi. Bu, Temmuz ayında kaydedilen 129.000 dolarlık rekorun yakınında bir seviye.
Daha büyük ve güçlü araçlar için kullanılan Kategori B primi ise yüzde 0,8'lik artışla 129.910 dolardan 131.001 dolara çıktı. Motosiklet kategorisinde (Kategori D) fiyat yüzde 7,6 artarak 11.301 dolar oldu. Böylece COE fiyatlarının beş haneli seviyeyi aştığı üst üste dördüncü ihale gerçekleşti.
Açık kategori olarak bilinen Kategori E'nin primi yüzde 3,1 artışla 135.000 dolara yükseldi. Bu sertifikalar, motosiklet hariç her tür aracın tescili için kullanılabiliyor ve devredilebilir olduğundan galericiler tarafından tercih ediliyor. Öte yandan ticari araç kategorisinde (Kategori C) fiyat yüzde 1,7 düşüşle 90.002 dolara geriledi. Singapur'da bir araca sahip olmak ve kullanmak için COE zorunludur.