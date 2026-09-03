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Çinli otomobil markalarının Türkiye satışlarında sert düşüş: BYD çakıldı, Chery öne çıktı

Çinli otomobil markalarının Türkiye satışlarında sert düşüş: BYD çakıldı, Chery öne çıktı
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ODMD verilerine göre, Çinli markaların Türkiye'deki pazar payı ağustosta yüzde 4,31'e geriledi. BYD'nin satışları ocaktaki 3 bin 866 adetten ağustosta 46 adede düşerken, Chery ve OMODA & JAECOO Çinli markaların satışlarının yaklaşık yüzde 88'ini gerçekleştirdi. Daralma, BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma kararını iptal etmesinin ardından geldi.

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların satışları ağustosta belirgin şekilde geriledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yıl başında yüzde 10'un üzerine çıkan pazar payı, ağustosta yüzde 4,31'e düştü. Yılın ilk sekiz ayındaki toplam pazar payı ise yüzde 5,99 oldu.

Çinli markalar arasında en sert düşüş BYD'de yaşandı. Ocakta 3 bin 866 araç satan BYD, ağustosta sadece 46 adet satabildi. Şirketin satışları, yıl başındaki seviyenin yaklaşık yüzde 1,2'sine indi. Han modelinin de eylül itibarıyla fiyat listesinden çıkarılması, satışların durma noktasına geldiğini gösteriyor. Bu daralma, şirketin Türkiye'de fabrika açma kararını iptal etmesinin ardından geldi.

Ağustos verileri Çinli markalar arasındaki ayrışmayı ortaya koydu. Çinli markaların toplam satışı 2 bin 649 adet olurken, bunun 2 bin 321 adedini Chery ile OMODA & JAECOO oluşturdu. Bu iki marka, Çinli markaların satışlarının yaklaşık yüzde 88'ini gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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