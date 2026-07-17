Çin'de Elektrikli Araç Vergi Teşvikleri Azaltılacak, Pazar Düşüşte
Çin hükümeti, elektrikli araçlara sağlanan vergi teşviklerini 2026'da azaltma kararı aldı. Deflasyonist baskılarla birleşen bu durum, elektrikli araç pazarında daralmaya yol açtı. Uzmanlar talebin olumsuz etkilendiğini ve toparlanmanın zaman alacağını belirtiyor.
Çin hükümeti, yeni elektrikli araçlara sağlanan vergi teşviklerini 2026 yılı itibarıyla azaltma kararı aldı. Bu durum, ülkede süregelen deflasyonist baskılarla birleşince elektrikli araç pazarında ciddi bir daralmaya neden oldu.
Uzmanlar, teşviklerin azaltılmasının tüketici talebini olumsuz etkilediğini ve pazarın toparlanmasının zaman alacağını belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi