Çin'de Elektrikli Araç Vergi Teşvikleri Azaltılacak, Pazar Düşüşte

Çin hükümeti, yeni elektrikli araçlara sağlanan vergi teşviklerini 2026 yılı itibarıyla azaltma kararı aldı. Bu durum, ülkede süregelen deflasyonist baskılarla birleşince elektrikli araç pazarında ciddi bir daralmaya neden oldu.

Uzmanlar, teşviklerin azaltılmasının tüketici talebini olumsuz etkilediğini ve pazarın toparlanmasının zaman alacağını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi