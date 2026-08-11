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Elektrikli Otomobil Satışları Rekor Kırdı

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2026'nın ilk yedi ayında yeni otomobillerin %26'sı elektrikli oldu. Temmuz'da elektrikli araç ruhsatları geçen yıla göre %82 arttı; benzinli ve dizel araçların payı düşerken, ikinci el elektrikli araçlarda da büyük artış yaşandı.

Merkezi İstatistik Ofisi (CSO) verilerine göre, 2026'nın ilk yedi ayında ruhsatlandırılan yeni özel otomobillerin dörtte birinden fazlası elektrikli oldu. Temmuz ayında ruhsatlandırılan elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %82 artarak 3.973'ten 7.216'ya yükseldi. Böylece Ocak-Temmuz döneminde elektrikli araç payı %26'ya ulaştı; 2025'te bu oran %17'ydi.

Temmuz 2026'da toplam yeni özel otomobil ruhsatları geçen yıla göre %2 artarken, ilk kez ruhsatlandırılan ikinci el araç sayısı %28 arttı. İkinci el elektrikli araçların payı ise Ocak-Temmuz döneminde %11 oldu; bu oran 2025'te %4'tü. Plug-in hibrit araçların sayısı ise %5 azaldı.

Benzinli ve dizel otomobillerin toplam payı, 2026'nın ilk yedi ayında %44'ten %33'e geriledi. Yeni özel otomobillerde en popüler marka Toyota olurken, elektrikli araçlarda Volkswagen ID.4 birinciliğini korudu.

CSO Ulaştırma Bölümü İstatistikçisi Damien Lenihan, ilk yedi ayda yeni elektrikli araç ruhsatlarının %57 artarak 26.796'ya ulaştığını, benzinli araç ruhsatlarının %22, dizel araç ruhsatlarının ise %24 düştüğünü açıkladı. Ayrıca, Temmuz'da yeni ticari araç ruhsatları %16 artışla 3.428 oldu; Ocak-Temmuz döneminde ise %12 artışla 22.905'e ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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