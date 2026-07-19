Haberler

Bolu Oto Pazarında Durgunluk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da pazar günleri kurulan oto pazarında satılık araç sayısı fazla, alıcı sayısı az. Satıcılar fiyatlar uygun olmasına rağmen satış yapamadıklarını belirtti.

Bolu’nun Aşağısoku Mahallesi Emektar Sokak’ta pazar günleri kurulan oto pazarına araçlarını satmak için gelenler alıcı bekledi. Pazarda satılık araçların fazla, alıcıların ise az olduğu görüldü.

Araç sahiplerinden Mert Topçu, herkesin araç satmaya geldiğini ancak satış olmadığını söyledi. Sezgin Kocaman ise ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını belirterek, fiyatların uygun olmasına rağmen satış yapılamadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu

Dünya Kupası finali öncesi dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi

Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
CENTCOM duyurdu: ABD'nin asker kaybı arttı

Trump'ı küplere bindirecek haber: Orta Doğu'daki kayıplar artıyor

Eve giren dev çekirgenin su içtiği anlar şaşkınlık yarattı

Çekirgeler evleri mesken tuttu! Bu görüntü şaşkına çevirdi
Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

Sürüler halinde geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...

Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı