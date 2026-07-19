Bolu Oto Pazarında Durgunluk

Bolu’nun Aşağısoku Mahallesi Emektar Sokak’ta pazar günleri kurulan oto pazarına araçlarını satmak için gelenler alıcı bekledi. Pazarda satılık araçların fazla, alıcıların ise az olduğu görüldü.

Araç sahiplerinden Mert Topçu, herkesin araç satmaya geldiğini ancak satış olmadığını söyledi. Sezgin Kocaman ise ikinci el araç piyasasında durgunluk yaşandığını belirterek, fiyatların uygun olmasına rağmen satış yapılamadığını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi