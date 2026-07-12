Haberler

Bolu'da ikinci el araç piyasasında yaz durgunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da ikinci el otomobil piyasasında yaz döneminde beklenen hareketlilik yaşanmadı. Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen satışlar istenen seviyeye ulaşmadı. Oto galerici Enes Çamlıoğlu, durgunluğun altın ve borsadaki beklenen yükselişin gerçekleşmemesinden kaynaklandığını, ilerleyen dönemde fiyatların yüzde 15-20 artabileceğini belirtti.

Bolu'da ikinci el otomobil piyasasında yaz döneminde beklenen hareketlilik yaşanmadı. Fiyatlardaki geri çekilmelere rağmen satışlar istenen seviyeye ulaşmadı. Oto galerici Enes Çamlıoğlu, geçmiş yıllara göre bu yaz satışların daha sakin ilerlediğini belirtti.

Çamlıoğlu, durgunluğun başlıca sebebinin altın ve borsadaki beklenen yükselişin gerçekleşmemesi olduğunu ifade etti. Vatandaşların paralarını korumaya yöneldiğini, otomobilin yatırım aracı olarak ilgi kaybettiğini söyledi. Ancak ilerleyen dönemde fiyatların yeniden yüzde 15-20 artabileceğini öngördü.

Kaynak: Haber Merkezi
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al-Ittihad forması giyen En-Nesyri'ye yol göründü

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Türkiye'ye tatilini klip yapıp yayınlayan başbakanın mesajı ülkesine
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor

Jhon Duran derken... Galatasaray sağ gösterip sol vuruyor
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı

Messi için ağzına geleni saydı!