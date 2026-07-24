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Binek Araçlarda Asgari ÖTV 100 Bin TL Olarak Belirlendi

Binek Araçlarda Asgari ÖTV 100 Bin TL Olarak Belirlendi
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TBMM'de kabul edilen yeni düzenleme ile binek otomobillerde asgari maktu ÖTV 100 bin TL, motosikletlerde ise 30 bin TL olarak uygulanacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önerge ile binek otomobiller ve motosikletler için asgari maktu ÖTV sistemi getirildi. Binek araçlarda asgari ÖTV 100 bin TL, elektrikli motosikletlerde ise 30 bin TL olarak belirlendi. Hesaplanan oransal ÖTV bu tutarların altında kalırsa asgari maktu ÖTV uygulanacak.

Belirlenen tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanına asgari ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi. Ayrıca araçların teknik özelliklerine göre farklı matrah ve vergi tutarları belirleme yetkisi de tanındı.

Kaynak: Haber Merkezi
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