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Spa'da Enerji Kullanımı Sorunu Sürücüleri Çileden Çıkardı

Spa'da Enerji Kullanımı Sorunu Sürücüleri Çileden Çıkardı
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Belçika Grand Prix'si, F1 araçlarının enerji yönetimindeki sorunları gün yüzüne çıkardı. George Russell yarış dışı kalırken, sürücüler bilgisayar kontrollü enerji dağıtımının yarışları mahvettiğini belirtti. Sorunun Monza'da daha da büyümesi bekleniyor.

Belçika Grand Prix'si, F1 araçlarının enerji yönetimindeki sorunları bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Mercedes pilotu George Russell, motorunun enerji toplamaması nedeniyle yarış dışı kalırken, diğer sürücüler de benzer sıkıntılar yaşadı. Spa'nın uzun düzlükleri, araçların enerji toplamasını zorlaştırdı ve orta sektörde sadece içten yanmalı motor gücü kullanıldı. Bu durum, araçların hızını önemli ölçüde düşürdü ve Pouhon gibi zorlu virajların artık herkes tarafından düz geçilmesine neden oldu.

Kimi Antonelli yarışı kazanırken, pole süresi geçen yıla göre neredeyse dört saniye daha yavaştı. Sürücüler, bilgisayar kontrollü enerji dağıtımının yarışları mahvettiğini belirtti. Oscar Piastri, 'Eleme gridlerinin bilgisayarların davranışına göre belirlenmesi berbat bir yarışma yöntemi' dedi. Max Verstappen ise enerji yönetiminin F1'i bir ormana çevirdiğini ifade ederken, Charles Leclerc güç ünitelerinin karmaşıklığından yakındı.

Sorunun bu sezon çözülmesi beklenmiyor ve Monza'da daha da büyümesi öngörülüyor. Sürücüler, enerji yönetiminin yarış deneyimini olumsuz etkilediğini ve güvenlik risklerine yol açtığını vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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