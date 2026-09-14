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Automechanika Frankfurt 2026 kapılarını açtı

Automechanika Frankfurt 2026 kapılarını açtı
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Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün en büyük buluşmalarından fuar, 80'den fazla ülkeden 4 bin 400'e yakın şirketi ağırlıyor.

Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün önemli etkinliklerinden Automechanika Frankfurt 2026, 8-12 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde başladı.

Fuar, 80'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 400 şirketin katılımıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda düzenleniyor. Katılımcı sayısı önceki etkinliğe göre yüzde 5 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi
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