Automechanika Frankfurt 2026 kapılarını açtı
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Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün en büyük buluşmalarından fuar, 80'den fazla ülkeden 4 bin 400'e yakın şirketi ağırlıyor.
Otomotiv satış sonrası hizmetler sektörünün önemli etkinliklerinden Automechanika Frankfurt 2026, 8-12 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde başladı.
Fuar, 80'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin 400 şirketin katılımıyla yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda düzenleniyor. Katılımcı sayısı önceki etkinliğe göre yüzde 5 arttı.
Kaynak: Haber Merkezi