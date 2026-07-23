ATV Satışları Vergi İncelemesine Alındı

Dünya'dan Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, ATV araçların bayiler tarafından ÖTV'siz satılması süreci, tip onay belgelerinde 'T3-Traktör' ibaresi bulunmasıyla başladı. Vergi müfettişleri, bu araçların GTİP açısından ATV kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi