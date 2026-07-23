ATV Satışları Vergi İncelemesine Alındı
ATV araçlarının ÖTV'siz satılması süreci, tip onay belgelerindeki 'T3-Traktör' ibaresiyle başladı. Vergi müfettişleri, bu araçların GTİP açısından ATV kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek inceleme başlattı.
Dünya'dan Mahmut Bülent Yıldırım'ın haberine göre, ATV araçların bayiler tarafından ÖTV'siz satılması süreci, tip onay belgelerinde 'T3-Traktör' ibaresi bulunmasıyla başladı. Vergi müfettişleri, bu araçların GTİP açısından ATV kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek inceleme başlattı.
Kaynak: Haber Merkezi