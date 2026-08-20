Arcfox, Türkiye'de 500 Bin TL Altında Elektrikli Araç Satışa Sunacak

Çinli otomobil devleri, tüm engellere rağmen sektördeki güçlü konumunu sürdürüyor. Dünya çapında birçok markayla rekabet eden firmalar, uygun fiyatlı araçlarını geniş kitlelere ulaştırıyor. Şimdi de Arcfox, Türkiye'de 500 bin TL'nin altında bir fiyatla satışa sunmayı planladığı yeni bir modelle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Arcfox'un Beta T1 modelinin daha erişilebilir bir versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na yapılan başvuruya göre araç, CATL imzalı batarya değişim sistemini kullanacak. Bu sistem sayesinde kullanıcılar bataryayı satın almak yerine kiralayacak ve böylece başlangıç maliyeti düşecek. Bu yenilikçi yaklaşım, hem bütçeyi rahatlatmayı hem de elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi