Haberler

Arcfox, Türkiye'de 500 Bin TL Altında Elektrikli Araç Satışa Sunacak

Arcfox, Türkiye'de 500 Bin TL Altında Elektrikli Araç Satışa Sunacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çinli otomobil üreticisi Arcfox, Beta T1 modelinin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu Türkiye'de 500 bin TL'nin altında satmayı planlıyor. Araç, CATL'in batarya değişim sistemiyle donatılacak ve kullanıcılar bataryayı satın almak yerine kiralayabilecek. Bu yenilikçi sistem, başlangıç maliyetini düşürerek elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlıyor.

Çinli otomobil devleri, tüm engellere rağmen sektördeki güçlü konumunu sürdürüyor. Dünya çapında birçok markayla rekabet eden firmalar, uygun fiyatlı araçlarını geniş kitlelere ulaştırıyor. Şimdi de Arcfox, Türkiye'de 500 bin TL'nin altında bir fiyatla satışa sunmayı planladığı yeni bir modelle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Arcfox'un Beta T1 modelinin daha erişilebilir bir versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na yapılan başvuruya göre araç, CATL imzalı batarya değişim sistemini kullanacak. Bu sistem sayesinde kullanıcılar bataryayı satın almak yerine kiralayacak ve böylece başlangıç maliyeti düşecek. Bu yenilikçi yaklaşım, hem bütçeyi rahatlatmayı hem de elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Taraftar son maçta isyan etmişti! İsmail Kartal Asensio kararını verdi

İsmail Kartal Asensio kararını verdi
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Canlı yayında kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' hakkında yeni karar
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı

Polis şüphelenip gözaltına aldı, hepsi midelerinden çıktı
Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz açıklama! Taraftarın yüreğine su serpildi
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız