Araç kiralama sektörüne yeni düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle araç kiralama sektöründe yetki belgesi zorunluluğu, araçlara yaş ve kilometre sınırı, depozito uygulaması ve elektrikli araç şartı gibi birçok yeni düzenleme hayata geçirilecek.

Buna göre, ticari amaçla araç kiralama yapan işletmeler yetki belgesi almak zorunda olacak. İşletme sahiplerinde ilköğretim mezunu olma, adli sicil şartı ve Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunma koşulları aranacak. Ayrıca, araçların takip ve kontrolü için Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi 1 Ocak 2027'ye kadar kurulacak.

Kiralama faaliyetine konu araçlarda yaş ve kilometre sınırı getirildi. Klasik araçlar hariç, 6 yaşından büyük araçlar kiralanamayacak. Benzinli ve dizel araçlarda 180 bin kilometre, elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometre üst sınır uygulanacak. Ağır hasarlı ve periyodik bakımı yapılmamış araçlar da kiralanamayacak.

İşletmelerin bulundukları bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Araçların belirlenen kısmının işletme adına tescilli olması şartı aranacak. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filosunda en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunması, bunlardan en az birinin yerli üretim olması zorunlu olacak.

Depozito uygulamasına sınır getirildi. 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük, 7-29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Depozitonun, aracın tesliminden itibaren en geç 7 gün içinde iade edilmesi gerekecek. Araçtaki olağan yıpranmalar için depozitodan kesinti yapılamayacak. Mahkeme veya tahkim kararı olmadan değer kaybı gerekçesiyle ücret talep edilemeyecek.

Ön ödemeli kiralamalarda tüketicilere iptal ve değişiklik hakkı tanınacak. Aracın teslimine 24 saatten fazla süre varsa rezervasyon ücretsiz iptal veya değiştirilebilecek. Kış lastiği ve sigorta güvenceleri kiralama bedeline dahil olacak, ek ücret alınamayacak. İnternet platformları, yetki belgesi olmayan işletmelerin ilan vermesini engellemekle yükümlü olacak.

Kaynak: Haber Merkezi