Haberler

Araç Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: 2027’den İtibaren 6 Yaş Üstü Araçlar Kiralanamayacak

Araç Kiralama Sektöründe Yeni Dönem: 2027’den İtibaren 6 Yaş Üstü Araçlar Kiralanamayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni araç kiralama yönetmeliği 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Yaş ve kilometre sınırlarını aşan kiralık araçların filolardan çıkarılmasıyla, yaklaşık 15-20 bin otomobilin ikinci el piyasasına sunulması bekleniyor. Bu durumun ikinci el otomobil piyasasında fiyat rekabetini artırabileceği belirtiliyor.

Türkiye'de araç kiralama sektöründe yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Yönetmelikle birlikte 6 yaşından büyük araçlar, 180 bin kilometreyi aşanlar (elektrikli için 300 bin km) kiralanamayacak. Ayrıca periyodik bakımı yapılmayan veya ağır hasar kaydı bulunan araçların kiraya verilmesi yasaklanacak.

Sektör kaynaklarına göre, günlük kiralama filosundaki yaklaşık 15-20 bin araç, yeni kriterlere takılarak 2027 sonrasında kiralama faaliyetinden çıkacak. Bu rakam, günlük kiralama filosunun yüzde 9-12'sine denk geliyor. Özellikle küçük ölçekli kiralama şirketleri etkilenebilir. Bu araçların ikinci el piyasasına yönelmesi bekleniyor.

Galericiler, bu araçların fiyat avantajı sunacağını ancak alıcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Galerici Serkan Biçer, 'Rent a car geçmişi olan ve yüksek kilometreli araçlar, emsallerine göre daha uygun fiyata satılabilir. Bakımları yapılmışsa tercih edilebilir' dedi. Mehmet Yılmaz ise alıcıların ekspertiz yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yeni yönetmelik, tüketicilerden olağan aşınma için bedel talep edilmesini ve bu nedenle depozitodan kesinti yapılmasını da yasaklıyor. Kış lastiği zorunluluğu getiriliyor. Düzenlemenin, araç kiralama sektöründe ve ikinci el piyasasında önemli bir dönüşüm başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı

İsrail’in vurduğu üste askerimiz var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Komşuyu korku sardı: ABD çekilirse Türkiye güç kazanacak

Komşuyu Türkiye korkusu sardı: ABD çekilirse sonuçları yıkıcı olur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekvador'da helikopter kazası: İstihbarat Direktörü hayatını kaybetti

İstihbarat şefini taşıyan helikopter düştü: 7 kişi hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi: Ay sonuna kadar sürecek

Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

Okan hocanın arayıp ikna ettiği yıldız yola çıktı geliyor
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Trump, İran'a yönelik 'eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon' ilan etti

Trump'tan yeni adım! "Benzeri görülmemiş operasyon" diyerek duyurdu