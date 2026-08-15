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Araç Kiralama Sektörüne Yeni Düzenleme: 2027'den İtibaren Eski ve Yüksek Kilometreli Araçlar Kiralanamayacak

Araç Kiralama Sektörüne Yeni Düzenleme: 2027'den İtibaren Eski ve Yüksek Kilometreli Araçlar Kiralanamayacak
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Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörünü yeniden yapılandıran kapsamlı bir yönetmelik yayımladı. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni kurallara göre, 6 yaşından büyük ve kilometre sınırını aşan araçlar kiralanamayacak, depozito üst sınırı getirilirken, işletmelere yetki belgesi ve asgari filo zorunluluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektörünü baştan aşağı yeniden yapılandıran kapsamlı yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek yeni kurallarla birlikte eski ve yüksek kilometreli araçların kiralanması yasaklanırken; işletmelere yetki belgesi, asgari filo ve depozito üst sınırı gibi tüketiciyi koruyan düzenlemeler getirildi.

Yönetmeliğe göre, klasik araçlar hariç 6 yaşını dolduran araçlar kiralanamayacak. İçten yanmalı araçlarda 180 bin kilometreyi, tamamen elektrikli araçlarda ise 300 bin kilometreyi aşan araçlar kiralama hizmetine sunulamayacak. Ağır hasar kaydı bulunan veya periyodik bakımları zamanında yapılmamış araçlar da filolardan çıkarılacak. Depozito uygulamalarında ise tavan sınır getirildi; 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7-29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kira bedeli depozito alınabilecek. Araç teslim edildikten sonra depozitonun en geç 7 gün içinde iade edilmesi zorunlu oldu.

Ticari amaçla araç kiralama yapacak tüm işletmeler için Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi. İşlemlerin denetimi için Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak. Büyükşehirlerin merkez ilçelerinde faaliyet gösteren işletmeler için en az 10 araçlık asgari filo şartı aranacak, belirli kapasitenin üzerindeki işletmeler ise filolarında hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurmak zorunda kalacak. Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek ve işletmelere kademeli geçiş süresi tanınacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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