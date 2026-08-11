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Altındaki Durgunluk Otomotiv Satanlarını Vurdu

Altındaki Durgunluk Otomotiv Satanlarını Vurdu
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Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların bekle-gör politikası izlemesine neden oldu. Araç alımları ertelenirken, otomotiv satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı. Sektör temsilcileri, kredi zorlukları ve altın beklentisi nedeniyle pazarın durgun olduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki gerileme, otomotiv pazarında durgunluğa yol açtı. Yatırım amacıyla altın alan vatandaşlar, fiyatların yeniden yükselmesini beklediği için araç alımlarını erteliyor. Galericilerde işlem hacmi düşerken, satışlar geçen yıllara göre yüzde 20 azaldı.

Sektör temsilcisi Ersin Kavaklıoğlu, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisini "Elinde altını olanlar zirve seviyelerini beklediği için altından çıkamıyor, araç satışlarımız düştü. Şu an araç alımı için doğru zaman" sözleriyle değerlendirdi. Galerici Ömer Yurttaşer ise yatırımcıların zararını kabul etmek istemediğini, bekle-gör politikası izlediğini belirtti: "Altın eski seviyesine gelmeden araç alımı yapmıyorlar."

Krediye erişimdeki zorluklar da satışları olumsuz etkiliyor. Yurttaşer, "1 milyon 200 bin ile 2 milyon TL arasındaki araçlara yüzde 20 kredi çıkıyor, 2 milyon üzerine neredeyse hiç kredi verilmiyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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