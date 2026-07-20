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ACEA'dan Çin Uyarısı: Avrupa Otomotiv Sektörü Tehdit Altında

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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Genel Sekreteri, Asya'nın küresel otomotiv üretiminin yüzde 62'sini gerçekleştirdiğini belirterek Avrupa otomotiv sektörü için Çin tehlikesine dikkat çekti.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Genel Sekreteri Sigrid de Vries, Avrupa otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu Çin tehlikesine işaret etti. Asya'nın küresel otomotiv üretiminin yüzde 62'sini gerçekleştirdiğini belirten De Vries, bu durumun Avrupa için ciddi bir rekabet unsuru oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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