Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı 2019 Yılı İlk Çeyreğinde Azaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı ilk çeyreğinde yüzde 44 azalarak 44,16 azalarak 88 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Mart ayı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,16 azalarak 88 bin 469 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk çeyreğinde 158 bin 430 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 43,74 oranında azalarak 68 bin 812 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 122 bin 310 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre yüzde 45,58 azalarak 19 bin 657 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 36 bin 120 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 mart ayında yüzde 35,5 azaldı.

2019 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49 bin 221 adet oldu. 76 bin 345 adet olan 2018 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 35,53 oranında azaldı. 2019 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 azaldı ve 38 bin 628 adet oldu. Geçen sene 59 bin 798 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Mart ayına göre yüzde 35,98 azaldı ve 10 bin 593 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 16 bin 547 adet satış yaşanmıştı.

2019 yılı Mart ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 44,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 48,3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 35,9 azalış izlendi. 2019 yılı Mart sonunda 43 adet elektrikli ve bin 833 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 35,44 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 24 bin 386 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Mart ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54,36'ya, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 63,58'e geriledi.

2019 yılı Mart ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,4 pay alan C (42 bin 243 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 51,7 pay, 35 bin 554 adet) oldu. 2019 yılı Mart ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72,12 pay ile van (14 bin 176 adet), ardından yüzde 12,12 pay ile kamyonet (2 bin 382 adet), yüzde 8,44 pay ile minibüs (bin 659 adet) ve yüzde 7,33 pay ile pick-up (bin 440 adet) yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA