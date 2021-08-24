OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI
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OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, otomobil satışı için noterin açılmasını bekleyen iki kişinin, torpidoya bıraktığı 75 bin TL, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

KAYSERİ'de, otomobil satışı için noterin açılmasını bekleyen iki kişinin, torpidoya bıraktığı 75 bin TL, kimliği belirsiz kişilerce aracın camı kırılarak çalındı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gümüş, 38 ZE 082 plakalı otomobilinin satışı için Abdurrahman Bircan ile buluştu. Öğle saatinde noterin kapalı olması nedeniyle Mustafa Gümüş, Bircan ile birlikte çalıştığı fabrikaya geldi. Otomobili satın alacak olan Abdurrahman Bircan, yanında taşıdığı 75 bin TL'yi aracın torpido gözünde bıraktı. Öğle tatilinin sona ermesiyle notere gitmek için otomobilin yanına gelen Gümüş ve Bircan, camın kırıldığını gördü. Yapılan kontrollerde torpidodaki paranın çalındığı tespit edildi.

İhbar üzerine adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin, olay yerine sahte plakalı otomobille gelerek, parayı çaldıkları belirlendi. Şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI
OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI
OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI
OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI
OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI
OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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OTOMOBİL SATIŞI İÇİN NOTERİ BEKLERKEN, TORPİDODAKİ 75 BİN TL ÇALINDI - Haberler
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