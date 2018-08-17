Otogarda bayram yoğunluğu

Yetkililer ek seferlerin bile dolmak üzere olduğunu söyledi

İSTANBUL - 9 günlük Kurban Bayramı nedeni ile Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Seferlerin tamamının dolu olduğu otogarda, otobüs firmaları çareyi ek sefer koymakta buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatili memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirecek olan vatandaşlar otogara akın etti.

Otobüs firmalarının yetkilileri biletlerin aylar öncesinde tükendiğini belirtirken, otogarda bilet arayan vatandaşları da mağdur etmemek adına ek seferler düzenlediklerini söyledi. Yetkililer, yoğun bir talebin yaşandığını belirtirken, ek seferlerin de neredeyse dolduğunu ifade etti.

Turay Aruç isimli bir otobüs firması yetkilisi, "Yoğunluk devam ediyor araçlarımız dolu ek seferler ile devam edeceğiz. Bugünden itibaren biletlerimiz tükenmiş durumda ama yolcuları mağdur etmemek adına ek seferler düzenleyeceğiz" dedi.

"Biletlerinizi kurumsal firmalardan alın"

Vatandaşların otobüs bileti alırken firmanın kurumsal olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten otobüs firması yetkilisi Alaatin Çerdek, "Doluluk oranımız yüzde yüz ama ek sefer düzenlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı merdiven altı firmalardan bilet almamaları konusunda uyarıyoruz. Mutlaka kurumsal firmalardan bilet almalılar yoksa mağdur kalabilirler" diye konuştu.