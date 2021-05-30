Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda
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Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

1 Haziran sonrası için çıkacak yeni normalleşme kararlarını vatandaşlar kadar sektör temsilcileri de merakla bekliyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite şartıyla hizmet veren otobüs firmaları normalleşme kapsamında bu şartın kaldırılması halinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimlerin geleceğini ifade ediyor.

Pandemi nedeniyle şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması devam ediyor. Otobüsler ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul ediyorlar.

Konuyla ilgili Milliyet'ten Derin Gökçe'ye açıklamalarda bulunan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, şehirler arası seyahatlerde yüzde 50 yolcu taşıma şartının kalkmasıyla birlikte bilet fiyatlarına yüzde 40 oranında indirim uygulanacağını söyledi.

"TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

İlgili bakanlıklarla beklentilerini paylaştıklarını söyleyen Yıldırım, "Beklentilerimizi ilgili bakanlıklara yazdık. Bizim beklentimiz tam kapasiteyle çalışmak. Tedbirler alınmak şartıyla tam kapasite çalışmak istiyoruz" dedi.

Tam kapasite çalışmanın sektöre can suyu olacağını belirten Yıldırım, "Tam kapasite çalışırsak muhteşem olur. Hem yüzde 50 kapasite şartı olduğu için fiyatlar pahalı. Otobüs firmaları tam kapasite çalışmaya geçtiğinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimler görülür" dedi.

"BAZI FİRMALAR 2 DOZ AŞI ŞARTI KOYUYOR"

Öte yandan bazı otobüs firmalarının 65 yaş üstü vatandaşlara 2 doz aşı şartı koymasıyla ilgili de konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, "Evet bunu bazı firmalar uyguluyor. Kimisi ise uygulamıyor." dedi.

Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda
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