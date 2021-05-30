Otobüs firmalarının gözü de yeni normalleşme kararlarında! Kapasite kısıtlaması kalkarsa yüzde 40 indirim yolda

1 Haziran sonrası için çıkacak yeni normalleşme kararlarını vatandaşlar kadar sektör temsilcileri de merakla bekliyor. Pandemi nedeniyle yüzde 50 kapasite şartıyla hizmet veren otobüs firmaları normalleşme kapsamında bu şartın kaldırılması halinde bilet fiyatlarında yüzde 40'a varan indirimlerin geleceğini ifade ediyor.